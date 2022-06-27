Трагедия в Кременчуге: более 40 человек пропало без вести

Прокуратура начала досудебное расследование относительно удара по факту нарушения законов и обычаев войны.
Правоохранителям уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных после ракетного удара оккупантов по Кременчугу, сообщает в понедельник, 27 июня, Офис генерального прокурора.
Прокуратура начала досудебное расследование относительно удара по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.
Сейчас спасатели продолжают разбирать обломки торгового центра. Работа осложнена из-за пожара, продолжаются мероприятия по его локализации.
На данный момент известно о 14 погибших, за медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии.
"Сейчас уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.
Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
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