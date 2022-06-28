Удар по Кременчугу: оккупанты сбросили на ТЦ 900 килограммов взрывчатки - Монастырский

РФ сбросила на ТЦ в Кременчуге 900кг взрывчатки / скриншот

Российские оккупанты вчера, 27 июня, ударили по торговому центру в Кременчуге, где находилось около тысячи мирных жителей. Как оказалось, армия РФ сбросила на здание 900 килограммов взрывчатки. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Суспільне.

После попадания ракет одноэтажное здание сразу загорелось. Черный дым был виден в 40 километрах от города.

По данным министра, оккупанты атаковали Кременчуг из Курской области РФ. Они выпустили ракету Х-22 с бомбардировщика ТУ-22.

"Возле (центра – ред.), как вы видите, нет ни военных объектов, ни инфраструктурных объектов. Очевидно, что это попадание – это и акт военного преступления. В торговом центре находится в настоящее время от 200 до 1000 человек. Во время воздушной тревоги часть людей смогли выйти. Атака была осуществлена с бомбардировщика ТУ-22 с ракетой Х-22. Выстрел был осуществлен с территории Российской Федерации по Курской области", - сказал Денис Монастырский.

В городе развернули мобильный пункт, который работает с родными и знакомыми погибших людей, а также теми, кто до сих пор не может узнать живы они или нет. С людьми работают психологи.

"Все работают полтавские, и правоохранители, медики, кроме этого территориальная оборона, военные и люди. Там есть тела. Мы будем разбирать очень осторожно эти завалы, для того, чтобы найти каждое тело, потому что это для нас крайне важно. Я уверен, что до двух дней эта работа будет продолжаться", — сказал начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Читайте также"Ужасное нападение": Джонсон высказался относительно трагедии в Кременчуге

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами о Кременчуге Полтавской области. Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

В результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Однако следует отметить, что эти данные не являются окончательными, на территории ТЦ продолжают работать спасатели и разбирать завалы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге и заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине.

Другие новости: