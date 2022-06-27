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Все в огне: Зеленский показал видео ракетного удара в торговому центру в Кременчуге

27 июня 2022, 17:24

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских.

Кременчук
Ракетный удар по Кременчугу / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео и прокомментировал жуткий ракетный удар в Кремечуге.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было свыше тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - заявил глава государства.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали и погибли в результате удара, однако на видео можно увидеть сильный пожар, которым охвачен торговый центр.

"Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", - подчеркнул Зеленский.

Новости Кременчуг

Днем, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

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