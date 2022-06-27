Кровавый удар по Кременчугу: в США пригрозили Кремлю ответом за зверства

Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, заявила Бриджит Бринк.
Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в результате которого погибли 10 и были ранены 40 человек.
Американский дипломат заявила в Twitter, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня.
"Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине", - написала Бринк.
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.
Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
Позднее стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
Глава Полтавской ОВА уточнил, что по предварительным данным погибли 10, а ранены 40 человек.
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