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Последствия ракетного обстрела ТЦ в Кременчуге: в больнице находится более 20 человек

28 июня 2022, 11:50

В результате ракетного удара по торговому центру погибли по меньшей мере 18 человек, еще 36 - пропавшие без вести.

Кременчуг, ракетный удар
Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: более 20 человек в больнице / УНИАН, ГосЧС

Вследствие ракетного удара по торговому центру в Кременчуге в больницу попали более 20 человек. Всего пострадали 57 человек. Об этом заявил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий в эфире телемарафона.

В больнице находится 7 тяжелораненых людей. Работы по ликвидации последствий ракетного обстрела продлятся еще 2-3 дня. Таким образом, количество раненых или погибших может быть больше.

"Работы будут продолжаться еще около 2-3 дней, потому что спасатели только сегодня могут зайти с техникой внутрь. Площадь торгового центра была более 10 тыс. кв. м, и сейчас не все завалы еще разобраны. К сожалению, мы должны констатировать, что жертв может быть больше", - сказал Виталий Малецкий.

Уже известно о 18 погибших. Еще 36 человек считают пропавшими без вести.

Горсовет планирует выделить деньги на лечение пострадавших в результате атаки российских военных.

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Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами о Кременчуге Полтавской области. Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

В результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Однако следует отметить, что эти данные не являются окончательными, на территории ТЦ продолжают работать спасатели и разбирать завалы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге и заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине.

По данным министра внутренних дел Дениса Монастырского, оккупанты сбросили на ТЦ в Кременчуге 900 кг взрывчатки. Они атаковать Кременчуг из Курской области РФ. Они выпустили ракету Х-22 с бомбардировщика ТУ-22.

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