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"Плавился металл": выжившие в ТРЦ Кременчуга описали ад после ракетного удара РФ

28 июня 2022, 21:58

Все меньше и меньше надежды на то, что люди, которые под завалами, смогли выжить, говорит Олег Булашев.

Обстрел ТРЦ в Кременчуге
Последствия обстрела РФ ТРЦ в Кременчуге / pl.npu.gov.ua

Главный редактор Кременчугской газеты Олег Булашев, который находится около ТЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области в момент удара РФ, рассказал, что известно о жертвах удара.

"Мы пообщались со спасателями. Они говорят о том, что температура внутри пожара была такая, что плавился металл. Поэтому все меньше и меньше надежды на то, что люди, которые под завалами, смогли выжить", - рассказал он в комментарии Сurrenttime.

Он сообщил, что на месте пожара работают очень много спасателей. Они приезжают из соседних областей.

"Мы видели спасателей из Чернигова, Ахтырки, из соседних городов. Тут развернут пункт криминальной лаборатории Главного следственного управления областной полиции. [Спасатели отмечают, что они много за свою жизнь повидали], однако такой трагедии они еще не видели. Они говорят: "Мы не видели настолько много человеческих тел, человеческих трагедий". Спасатель нам рассказал о том, что идентифицировали мужчину, которому всего лишь 22 года. Это самый младший из тех, о ком из погибших известно", - говорит журналист.

Он также рассказал, что сразу после ракетного удара и пожара люди сами начали оказывать помощь тем, кто находился а ТРЦ.

"Мы знаем случаи, когда работник одного из торговых магазинов успел выйти во время тревоги. И когда был прилет ракеты, он снял футболку, накрыл ею лицо и пошел спасать других людей. К сожалению, о его судьбе нам пока ничего не известно", - добавил Булашев.

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Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.

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