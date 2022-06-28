В России врут, что ударили в Кременчуге по "складу боеприпасов", а не по ТЦ с мирными украинцами

Игорь Конашенков заявил, что в Кременчуге ударили по "складу боеприпасов" / Фото ГосЧС Украины, mil.ru

Минобороны России отличилось очередным неадекватным заявлением - там утверждают, что в Кременчуге военные РФ разбомбили не торговый центр, в котором находились сотни мирных жителей, а "ангары с западным оружием". Пожар в ТЦ они объяснили "детонацией боеприпасов".

Заявление министерства обороны РФ 28 июня распространили российские пропагандистские ресурсы.

Оккупанты заявляют, что торговый центр, в котором ежедневно находились в это время от 200 до 1000 посетителей, "не функционировал".

"27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, боеприпасы были предназначены для снабжения украинских военных на Донбассе.

"Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - добавил Конашенков.

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Отметим, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что возле ТЦ Амстор в Кременчуге нет никаких военных объектов и складов.

"Военных объектов вокруг ТРЦ в Кременчуге в радиусе 5 км не было", - сказал он.

Кроме того, глава МВД заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ наносить удары по гражданским объектам в Украине. При этом оккупанты выбирают время, когда удар приведет к максимальным жертвам среди мирного населения. Именно по такой схеме ударили и по ТЦ Амстор.

Ракетный удар по Кременчугу

27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. РФ нанесла ракетный удар по ТЦ Амстор двумя ракетами. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей. Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что в результате ракетного удара оккупантов по ТЦ уже больше 20 погибших и 59 раненых.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что армия РФ сбросила на здание ТЦ Амстор 900 килограммов взрывчатки. ТЦ сгорел дотла.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что ракетная атака по Кременчугу - это варварство со стороны президента РФ Владимира Путина.

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