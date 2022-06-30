РФ будет активно "посыпать" ракетами Украину еще более недели - Арестович

Ракетный террор Украины продлится еще неделю-полторы / Коллаж фото Униан, facebook.com/alexey.arestovich

Ракетный террор Украины Россия продлит еще более недели. Этот этап является серьезным переломом войне. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По мнению Арестовича, скоро интенсивность ракетных ударов снизится.

"Ракетный террор, который они развязали, и который, по моим прогнозам, продлится еще неделю-полторы. По логике, я бы на их месте еще бы неделю пострелял, а потом сделал паузу. И ракеты закончатся. Но пауза, это не значит, что перестанут стрелять. Интенсивность будет не просто. Это еще один серьезный перелом войны", – сказал Алексей Арестович.

По его данным, каждая крылатая ракета стоит около 3 млн долларов. Такие ракетные удары являются "последним аргументом" России.

"Они бьют стратегическими ракетами, ценой 3 млн каждая, в отдельные гаражи. Погибло двое гражданских, пятеро, десять. Это что, стратегическая цель?", – говорит Арестович.

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Напомним, во вторник, 28 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Около 17: 00 вражеская ракета попала в СТО. Кроме этого, пострадали железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Утром 29 июня российские захватчики обстреляли ракетами Николаев. Было попадание в многоэтажку.

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