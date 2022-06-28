Оккупанты обстреляли Одещину крылатыми ракетами "Оникс"

Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.
Российские оккупанты продолжают атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа "Оникс", говорится в сообщении оперативного командования Юг.
"После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня". - заявили в командовании.
Там добавили, что обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.
Напомним, поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м кв.
Как сообщал Главред, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. В результате попадания ракеты в жилой дом пострадали шесть человек.
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