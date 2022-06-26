РФ ударила ракетами по Черкасской области: есть погибший и пострадавшие

В Черкасской области два ракетных прилета вблизи областного центра.
В воскресенье, 26 июня, в результате ракетных ударов по территории Черкасской области погиб один человек.
Еще пятеро получили ранения, сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По его данным, в результате ракетного удара РФ поврежден объект инфраструктуры.
"Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", - заявил он.
Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.
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