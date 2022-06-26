РФ ударила ракетами по Киеву: количество пострадавших увеличилось - Кличко

В результате ракетного удара по Киеву пострадали 6 человек / ГосЧС, Виталий Кличко

В Киеве растет количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому. Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В результате попадания ракеты уже известно о 6 пострадавших.

"В настоящее время обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жильцов дома. Четверых из них, в том числе семилетнюю девочку, госпитализировали. Двое - с легкими травмами - будут лечиться амбулаторно", - написал Виталий Кличко.

Мама пострадавшей девочки находится в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщали о том, что 7-летнюю девочку уже прооперировали. У нее были многочисленные раны и травмы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

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Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

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