Ракетный удар по Киеву: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 7-летней девочки

Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате ракетного удара по Киеву / ГосЧС, Охматдет

7-летняя девочка, пострадавшая в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Киеве, находится в больнице. У нее многочисленные раны и травмы. Об этом рассказали в национальной детской больнице "Охматдет".

"Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты Охматдета установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали", - сообщили в больнице.

Сейчас пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Как известно, отец ребенка погиб в результате ракетного удара, мать - получила травмы и оказалась под завалами.

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Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

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