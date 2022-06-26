Ракетный удар по Киеву: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 7-летней девочки

Ребенку оказали медицинскую помощь. Ее жизни ничего не угрожает.
7-летняя девочка, пострадавшая в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Киеве, находится в больнице. У нее многочисленные раны и травмы. Об этом рассказали в национальной детской больнице "Охматдет".
"Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты Охматдета установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали", - сообщили в больнице.
Сейчас пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.
Как известно, отец ребенка погиб в результате ракетного удара, мать - получила травмы и оказалась под завалами.
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Ракетный удар по Киеву
Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.
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