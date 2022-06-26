Ракетные удары по Киеву: "РФ делает все, чтобы у нас не было права жить" - Арахамия

Арахамия высказался об ракетном ударе по Киеву / ГосЧС, УНИАН

Российская власть делает все, чтобы у украинцев не было права на жизнь. Своими ракетными ударами по Киеву они это доказали. Об этом заявил лидер "Слуги народа" Давид Арахамия.

Обстрелянные ракетами жилые дома - прямое доказательство преступления против украинского народа и человечности.

"Это в сотнях километров от линии фронта. Там не было никаких войск, ни одной техники, никаких центров принятия решений. Только киевляне, дети и взрослые, которые спали в своих квартирах. Это еще одно дерзкое и жестокое преступление против человечности", — написал Давид Арахамия.

Украина не просто так требует от партнеров больше санкций и оружия. Оно необходимо для защиты украинцев.

"Оружие и санкции – это вопрос нашего выживания, а не амбиций. Мы боремся за то, чтобы жить. А Россия делает все, чтобы такого права у нас не было", – добавил Арахамия.Читайте также"Екатерина любит Киев и Украину": российская ракета убила мужа россиянки и покалечила ее дочь

Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

Смотрите новости Киева онлайн:

Другие новости: