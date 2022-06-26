"Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся": Арестович пообещал отомстить за Киев

Арестович пообещал отомстить за Киев / скриншот

Россия получит ответ за ракетный удар, который был нанесен по Киеву 26 июня.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ ударят по командным пунктам армии РФ.

"Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Арестович отметил, что РФ на протяжении суток может еще ударить по столице Украины.

"Сегодня в течение дня могут ещё работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", - отметил советник главы ОП.

Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

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