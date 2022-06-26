Карта бомбоубежищ в Киеве: в мэрии рассказали, где прятаться от обстрелов

В мэрии рассказали, где прятаться от обстрелов/ коллаж УНИАН

После утренних обстрелов столицы Украины снова стала актуальной тема бомбоубежищ в Киеве. Как сообщили в пресс-службе КГГА, есть специальная интерактивная карта подземных укрытий в столице.

На ней обозначены хранилища гражданской защиты, подземные пространства метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, которые можно временно использовать для укрытия. Всего таких в Киеве, говорят чиновники, насчитывается около пяти тысяч.

В КГГА также напомнили киевлянам и гостям столицы, что в случае воздушной тревоги нужно, не мешкая, взять тревожный рюкзак или сумку (где будут документы, аптечка, средства гигиены, другие вещи) и быстро проследовать к ближайшему укрытию. Такого же алгоритма стоит придерживаться, если люди находятся в офисе, в транспорте либо любом другом общественном месте.

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Ракетный удар по Киеву 26 июня

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.

Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было 6-7 взрывов. Агенство Reuters со ссылкой на очевидцев писало о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что сегодня оккупанты могут обстреливать Киев целый день.

Позднее в Сети появилась аудиозапись якобы переговоров диспетчера и пилотов бомбардировщиков ВКС РФ, запускавших ракеты по Украине с территории Беларуси утром 26 июня.

"Группа закончила, спасибо за прикрытие", - говорит пилот. "Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - отвечает ему белорусский диспетчер.

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