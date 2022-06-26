"Наблюдали, красиво!": белорусский диспетчер похвалил пилота РФ, бомбардировавшего Украину

Опубликован аудиоперехват диспетчера и пилота РФ после атаки на Украину / Фото facebook.com/DSNSKyiv, Reuters

В Сети появилась аудиозапись якобы переговоров диспетчера и пилотов бомбардировщиков ВКС РФ, запускавших ракеты по Украине с территории Беларуси в воскресенье, 26 июня.

Отрывок переговоров опубликовал Telegram-канал мониторинговой группы Белорусский Гаюн.

"Группа закончила, спасибо за прикрытие", - говорит пилот.

"Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - отвечает ему белорусский диспетчер.

Также Telegram-канал писал, что на территории Беларуси замечены три бомбардировщика, летящие в сторону Украины. Также сообщалось о многочисленных запусках ракет.

Ракетный удар по Киеву 26 июня

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.

Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было 6-7 взрывов. Агенство Reuters со ссылкой на очевидцев писало о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что сегодня оккупанты могут обстреливать Киев целый день.

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