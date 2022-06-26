"Наблюдали, красиво!": белорусский диспетчер похвалил пилота РФ, бомбардировавшего Украину

Утром 26 июня в Киеве и других городах были слышны взрывы. Позже был опубликован перехват разговора диспетчера и пилота РФ после атаки на Украину.
В Сети появилась аудиозапись якобы переговоров диспетчера и пилотов бомбардировщиков ВКС РФ, запускавших ракеты по Украине с территории Беларуси в воскресенье, 26 июня.
Отрывок переговоров опубликовал Telegram-канал мониторинговой группы Белорусский Гаюн.
"Группа закончила, спасибо за прикрытие", - говорит пилот.
"Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - отвечает ему белорусский диспетчер.
Также Telegram-канал писал, что на территории Беларуси замечены три бомбардировщика, летящие в сторону Украины. Также сообщалось о многочисленных запусках ракет.
Ракетный удар по Киеву 26 июня
Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.
Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было 6-7 взрывов. Агенство Reuters со ссылкой на очевидцев писало о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.
Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что сегодня оккупанты могут обстреливать Киев целый день.
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