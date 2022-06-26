"Екатерина любит Киев и Украину": российская ракета убила мужа россиянки и покалечила ее дочь

Российская ракета убила мужа россиянки, а ее дочь спасают врачи / t.me/Pravda_Gerashchenko, скриншот

В результате ракетного удара РФ по Киеве погиб мужчина. Выжить удалось лишь его семилетней дочке и жене. У женщины есть российский паспорт.

Екатерина Волкова, которая утром пострадала во время ракетного обстрела ВС РФ в Киеве, жила в Украине на законных основаниях и была замужем за гражданином Украины, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Ее жизнь разрушена, так же как и жизни миллионов украинцев. Муж убит ударом путинской ракеты. Дочь ранена и находится в больнице ОХМАДЕТ. Сама она тяжело ранена и почти три часа пролежала под обломками бетонных плит. Судя по ее немногочисленным публикациям в социальных сетях, Екатерина любит Киев и Украину", - написал Геращенко.

Тем временем врачи оказывают первую помощь ее 7-летней дочке - девочка находится в стабильном состоянии.

Читайте такжеРФ может обстреливать Киев целый день: в столице гремят новые мощные взрывыПо словам дежурного врача-хирурга "Охматдета" Сергея Новикова, у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица, ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы. Ее жизни ничего не угрожает.

"Две большие раны, одна на шее, одна за ухом, во рту... Девочке повезло, что раны не глубокие, не были затронуты глубокие сосуды шеи", - сказал челюстно-лицевой хирург "Охматдета" Анатолий Тимошенко в комментарии "Суспільному".

Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

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