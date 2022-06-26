УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Екатерина любит Киев и Украину": российская ракета убила мужа россиянки и покалечила ее дочь

26 июня 2022, 13:47

Врачи оказывают первую помощь ее 7-летней дочке.

Российская ракета убила мужа россиянки, а ее дочь спасают врачи / t.me/Pravda_Gerashchenko, скриншот

В результате ракетного удара РФ по Киеве погиб мужчина. Выжить удалось лишь его семилетней дочке и жене. У женщины есть российский паспорт.

Екатерина Волкова, которая утром пострадала во время ракетного обстрела ВС РФ в Киеве, жила в Украине на законных основаниях и была замужем за гражданином Украины, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Ее жизнь разрушена, так же как и жизни миллионов украинцев. Муж убит ударом путинской ракеты. Дочь ранена и находится в больнице ОХМАДЕТ. Сама она тяжело ранена и почти три часа пролежала под обломками бетонных плит. Судя по ее немногочисленным публикациям в социальных сетях, Екатерина любит Киев и Украину", - написал Геращенко.

Тем временем врачи оказывают первую помощь ее 7-летней дочке - девочка находится в стабильном состоянии.

Читайте такжеРФ может обстреливать Киев целый день: в столице гремят новые мощные взрывыПо словам дежурного врача-хирурга "Охматдета" Сергея Новикова, у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица, ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы. Ее жизни ничего не угрожает.

"Две большие раны, одна на шее, одна за ухом, во рту... Девочке повезло, что раны не глубокие, не были затронуты глубокие сосуды шеи", - сказал челюстно-лицевой хирург "Охматдета" Анатолий Тимошенко в комментарии "Суспільному".

Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Смотрите новости Киева онлайн:

Читайте также:

новости Киева война в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:47

"Екатерина любит Киев и Украину": российская ракета убила мужа россиянки и покалечила ее дочь

13:44

В июле украинцев ждет адская погода: каким будет экватор лета - прогноз синоптикаВидео

13:23

Карта бомбоубежищ в Киеве: в мэрии рассказали, где прятаться от обстрелов

13:16

Война забрала брата, мужа и маму: украинка осталась с тремя маленькими детьми на рукахВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 27 июня 2022: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везениеВидео

Реклама
12:44

Разграбленный дом и расстрел спасателя: художник-колясочник рассказал о жизни в оккупации

12:41

"Наблюдали, красиво!": белорусский диспетчер похвалил пилота РФ, бомбардировавшего УкраинуВидео

12:36

"Я не патриот": Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию

12:01

"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.RВидео

11:57

Ракеты на Киев: как белорусы заключили сделку с дьяволоммнение

11:46

Гороскоп на сегодня, 26 июня 2022: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбыВидео

11:42

Шойгу прибыл в Украину впервые за пять месяцев войны - "инспектирует" армиюВидео

11:36

"Клинические алкоголики": Фейгин объяснил, почему в Госдуме грозят разбомбить Лондон и КиевВидео

11:35

РФ может обстреливать Киев целый день: в столице гремят новые мощные взрывы

11:08

РФ ударила ракетой по квартире россиянки в Киеве: её муж погиб, 7-летняя дочь в больницеВидео

10:58

"Соли разъели все органы": жена Пьера Нарцисса рассказала о муках певца перед смертью

10:42

Джонсон хочет пригласить Зеленского в Лондон и устроить встречу с Елизаветой II: СМИ назвали срокиВидео

10:24

В британской разведке рассказали о планах оккупантов после захвата СеверодонецкаВидео

09:47

Ядерный терроризм РФ: путинская крылатая ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭСВидео

09:30

"Жена - красавица": Виталий Ким показал свою любовь

Реклама
09:19

В Донецкой области сорок морпехов РФ "исчезли" после встречи с украинскими танкистами

09:07

Как Украине выиграть войну вдолгуюмнение

09:04

"Отступление перед контрнаступлением": в разведке объяснили, почему ВСУ оставили Северодонецк

08:24

Технику разносило на куски: ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 2 командных пункта оккупантовВидео

08:20

Ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы, есть "прилет" в жилой дом - все подробностиФотоВидео

08:07

Как получить компенсацию в Европейском суде: пошаговая инструкцияВидео

07:59

На Юге ВСУ нанесли пять авиаударов по врагу: уничтожены два склада боеприпасов и огневая точка

06:50

Как правильно сортировать вещи перед стиркой: 3 золотые правила, которые сохранят вашу одежду

06:27

Европа начинает уставать от войны: что нужно сделать Украинемнение

05:40

Самый лучший рецепт винегрета с секретным ингредиентом: простой рецептВидео

05:20

Привлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармониюВидео

04:40

Штурма Херсона не будет: ВСУ осадят город и попробуют отрезать войска РФ от снабжения – ЖдановВидео

04:00

Названы лучшие способы убрать шум в ушах

03:10

Завалит градом и ударит невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июльВидео

02:35

Военный эксперт пояснил, почему в Кремле есть желание проиграть НАТО

02:05

Путин сам "подогревает" слухи о своем здоровье: политолог пояснил, от чего Кремль отвлекает вниманиеВидео

01:41

Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляВидео

01:33

Гороскоп Таро на неделю 27 июня-3 июля: Близнецам – помощь высших сил, Львам – зависть, Скорпионам - депрессияВидео

01:04

Стало известно, где может пройти Евровидение-2023

00:51

Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:32

Королева решила заработать на смерти Шатунова

25 июня, суббота
23:58

Украину могут вынудить к "плохому" миру с Россией - ДжонсонВидео

23:31

Зеленский о ракетных ударах: Россия вынуждена устраивать показухуВидео

23:16

Шоу "Орел и Решка" больше не будут показывать в России

23:02

"Идет борьба, шалит наш спецназ": Арестович рассказал об отводе из СеверодонецкаВидео

22:46

В Сарнах вражеские ракеты попали в СТО и автомойку, есть жертвы

22:44

Копия Лободы: киевлянку Анну Асти, которая молчит о войне, уличили в копировании

22:29

Нападение России и гарантии безопасности от НАТО: Зеленский в Мадриде поставит Альянсу условиеВидео

22:05

Дмитрия Нагиева чуть не убило: что случилось

21:50

Гороскоп на июль 2022 для Тельцов - женщин и мужчин: какие сюрпризы готовит второй месяц летаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять