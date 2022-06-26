"Это варварство": Байден жестко отреагировал на обстрел Киева ракетами РФ

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден отреагировал на новый ракетный обстрел Киева Российской Федерацией.

Перед заседанием главы стран G7 он подчеркнул, что РФ еще раз доказала свое варварство, пишет агентство Reuters.

"Это, скорее, их (россиян — ред.) варварство", — охарактеризовал он утренние ракетные атаки по украинской столице.

Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

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