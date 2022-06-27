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Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, среди пострадавших – ребенок

27 июня 2022, 06:36

В результате попадания ракеты в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек.

Ракетный удар по Одесской области
Ракетный удар по Одесской области был нанесен РФ 26 июня / Фото Telegram

Поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м кв. Об этом говорится в сообщении Одесской мэрии со ссылкой на Оперативное командование Юг.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе и один ребенок.

В ликвидации последствий ракетного удара задействованы три единицы техники ГосЧС, а также 12 специалистов. Идет борьба с огнем. После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Тем временем местные жители пишут, что на месте удара ракеты образовалась огромная воронка, горят дома и газопровод. На соседних улицах выбило окна в домах, машинах, снесло крышу. Газа и света нет.

Как сообщал Главред, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. В результате попадания ракеты в жилой дом пострадали шесть человек.

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