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Ракетный обстрел Николаева: в городе слышны громкие взрывы, в местах прилетов - пожары и черный дым

29 июня 2022, 06:42

Telegram-каналы пишут, что российские оккупанты запускают ракеты по Николаеву из временно оккупированного Херсона.

взрывы в Николаеве 29 июня
Утро 29 июня в Николаеве началось с мощных взрывов / Фото: соцсети

Утром в среду, 29 июня, в Николаеве объявили воздушную тревогу, впоследствии начался вражеский обстрел.

В Сети появились фото и видео - на кадрах видны клубы черного дыма, которые поднимаются в местах "прилетов". Сообщается, что в нескольких местах попадания ракет начался пожар.

Telegram-каналы пишут, что враг запускает ракеты по Николаеву из временно оккупированного Херсона.

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил мощные взрывы в городе. По его словам, на место выехали медики и спасатели. Видимо, есть пострадавшие.

Как сообщал Главред, утром 28 июня Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, по Николаеву утром было выпущено 11 ракет, часть из них сбили.

Напомним, Россия за два дня, 25 и 26 июня, выпустила по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет. Общая стоимость этого количества ракет составляет от 150 до 220 миллионов долларов, пишет Forbes.

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