"Выбиты стекла": мэр Николаева рассказал о последствиях мощного удара по городу

Мэр Николаева показал последствия ракетного удара по городу / фото Facebook

Из-за утренней ракетной атаки по Николаеву в субботу, 25 июня, пострадала гражданская инфраструктура, государственные предприятия и учреждение образования, сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами. Как сообщили в военной комендатуре обороны города, предварительно установлено, что удары были нанесены с временно оккупированной территории Украины", - сказал Сенкевич.

По его словам, пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и учреждение образования. В последнем взрывом выбило стекла.

Часть ракет упала в окрестностях города. В настоящее время уточняются общие материальные убытки, добавил мэр.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.

По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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