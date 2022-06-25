РФ впервые ударила по Украине из Беларуси дальними бомбардировщиками Ту-22М3/ armyinform.com.ua, УНИАН

Российские захватчики впервые ударили по Украине с территории Беларуси дальними бомбардировщики Ту-22М3.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ. С таких самолетов оккупанты атаковали Украину ракетами Х-22.

"Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. На северном направлении с самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования с оперативно-тактических комплексов – "Искандер" и "Точка-У", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по западу Украины захватчики ударили крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования.

На южном направлении враг бил ракетами "Оникс", запускаемыми из оперативно-тактически комплекса "Бастион".

При этом в командовании Воздушных сил отмечают, что для комплексов ПВО, которые есть у Украины, довольно трудно сбивать ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер".

"Ведь скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичной и крайне сложной задачей для имеющихся в Украине средств ПВО", – говорится в сообщении.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.

По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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