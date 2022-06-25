"Выпустила 48 ракет за ночь": Подоляк заявил, что РФ пытается вызвать панику среди украинцев

РФ выпустила по Украине 48 крылатых ракет за ночь/ УНИАН, Офис президента

В Офисе президента прокомментировали массированную ракетную атаку России на Украину, которая произошла в ночь на субботу, 25 июня.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, такие действия РФ – это попытка запугать украинцев и распространить среди населения панические настроения. Об этом он написал в Twitter.

Подоляк отмечает, что за ночь по Украине было выпущено 48 крылатых ракет.

"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам... Россия всё еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров... Украина всё знает, ко всему готова и обязательно за всё зло накажет", – отметил советник руководителя ОП.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.

По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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