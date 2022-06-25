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Украинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из Европы

25 июня 2022, 11:49

Украинские воины продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков. За последние дни они освободили от оккупантов 5 населенных пунктов на Донбассе.

ВСУ, взрыв
Украинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из Европы / ua.depositphotos.com

Бойцы ВСУ за минувшие дни в жестоких боях сумели выгнать оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе. Соответствующая информация была опубликована на странице Twitter Ukraine War Map.

Украинцами освобождены в Донецкой области населенные пункты Золотая Нива, Пречистовка, Новомайорское, Шевченко и Егоровка ‒ такая информация была опубликована на карте сражений на востоке Украины, которую сделали европейские военные эксперты.

"Украина вернула себе контроль над Золотой Нивой, Пречистовкой, Новомайорским, Шевченко и Егоровкой", – отмечают они.

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Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский говорил - после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона.

А затем, по его мнению, в РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

До того депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявлял - украинские защитники проводят успешные контратаки на Харьковщине.

И украинские воины освободили такие населенные пункты - Спиваковку и Заводы.

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Автор: Егор Бунин
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