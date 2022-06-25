Когда армия Украины освободит Херсон, начнется распад России Путина – политолог

ВСУ начнут масштабное контрнаступление с освобождения Херсона - политолог / Генштаб ВСУ, Суспильне

После перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что как только украинская армия перейдет в масштабное контрнаступление, будет освобожден Херсон. Тогда запустится череда событий, связанных с распадом Российской Федерации.

Читайте такжеВ Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне"Сразу же и в "бункере", и в российском обществе целиком начнутся просто каскадные изменения и персональные, и политические. После этого Россию можно спокойно предоставить самой себе. Путинское государство настолько искусственно и фальшиво, соткано из таких противоречий, что после военной катастрофы оно будет разваливаться. Не надо прилагать для этого больших усилий", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Ситуация в Херсонской области

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области в будущем будут нести российским войскам еще более серьезную угрозу. Эффективная работа украинской армии уже вынудила оккупантов акцентировать внимание на удержании своих рубежей вдоль южной оси.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее сказал, что армия Украины освободила Киселевку Херсонской области и находится на расстоянии около 15 км от самого Херсона.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк говорила, что ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия на Херсонщине. Российских оккупантов оттесняют со второго и третьего оборонительных рубежей. Подробные сведения о военной операции будут после того, как украинские войска закрепятся на новых позициях.

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