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ВСУ перешли в контратаку вблизи Изюма и освободили несколько сел - депутат горсовета

15 июня 2022, 15:18

На Изюмском направлении сосредоточено больше количество оккупантов, они хотят оцепить украинских военных.

ВСУ, российские военные
ВСУ контратакуют на Изюмском направлении, несколько сел освобождены / УНИАН, Reuters

Украинские защитники проводят успешные контратаки на Харьковщине. ВСУ постепенно осовбождают населенные пункты вблизи Изюма. Об этом заявил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник, сообщает Эспрессо.

Украинские военные уже освободили такие села как Спиваковка и Заводы. Эти населенные пункты расположены по оба берега реки Северский Донец.

На Изюмском направлении сосредоточено большое количество оккупантом. Они пытаются продвигаться в сторону Славянска и Барвенкового, чтобы оцепить наших военных.

"Трудно оценить, сколько именно оккупантов находится на Изюмском плацдарме. Это около 20-25 батальонно-тактических групп, составляющих серьезную угрозу для нашей армии. Однако все же в Изюме противник деморализован, но наше войско полностью мотивировано, чтобы продолжить свое контрнаступление", – сказал Максим Стрельник.

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Ранее мы сообщали, что российские десантники отказываются атаковать украинские позиции. Они боятся идти в наступление после того, как ВСУ дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. В ходе штурма погибли12 оккупантов и 16 были ранены.

Напомним, Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Войска РФ не смогли вернуть себе передовые позиции на западном берегу реки Ингулец – те территории сейчас контролирует Украина.

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