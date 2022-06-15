Десантники РФ отказываются идти в наступление: ВСУ устроили им ад на трассе Бахмут - Лисичанск

Рашисты отказываются воевать, они боятся ВСУ / Коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

Российские десантники отказываются атаковать украинские позиции. Они боятся идти в наступление после того, как ВСУ дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк.

По его данным, 13 июня десантники и солдаты из 1-го армейского корпуса "ДНР" попытались взять под свой контроль трассу. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава получилось.

"В ходе штурмовых действий погибли 12 военнослужащих ВС РФ, 16 — раненные. После неудачного наступления личный состав, участвовавший в боевых действиях, отказывается в дальнейшем идти в атаку", — рассказал Роман Цымбалюк.

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Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Напомним, Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Войска РФ не смогли вернуть себе передовые позиции на западном берегу реки Ингулец – те территории сейчас контролирует Украина.

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