РФ отводит свои войска с позиций на Запорожье – ISW/ Фото иллюстративное: Reuters

Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института по изучению войны (ISW) в сводке. Они отмечают, что для таких действий может быть две причины:

либо это означает перевод в тыловые районы поврежденных частей,

лбо часть российских сил перебрасывают для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

Однако местонахождение этих сил в Институте по изучению войны пока подтвердить не могут.

Также отмечается, что войска РФ не смогли вернуть себе передовые позиции на западном берегу реки Ингулец – те территории сейчас контролирует Украина.

Ранее сообщалось, что российские захватчики отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района примерно в 45 километрах к югу от города Запорожье. Об этом рассказывал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он предполагал, что российские войска могут покидать эти территории для ротации, а также отмечал, что они движутся в сторону оккупированного Херсона.

Напомним, ранее украинские воины уничтожили одну позицию вражеского отделения на Запорожье. ВСУ ликвидировали в регионе восьмерых захватчиков, а еще 19 ранили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что армия Российской Федерации в последние дни активно усиливает давление на запорожском направлении. При этом, по его словам, рашисти планируют полностью оккупировать областной центр.

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