ВСУ уничтожили на Запорожье позицию вражеского отделения, 8 оккупантов "ушли в ад"

ВСУ уничтожили в Запорожье позицию вражеского отделения, 8 оккупантов "ушли в ад"/ Reuters

Украинские воины дали нагоняй российским захватчикам на Запорожье. Защитники Украины уничтожили одну позицию вражеского отделения.

Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края в Facebook. Кроме этого, за минувшие сутки, 4 июня, украинские военные ликвидировали в регионе восьмерых захватчиков, а еще 19 ранили.

Не обошлось и без уничтожения значительного количества вражеской техники – в этом плане ряды захватчиков также проредели.

Так, воины ВСУ уничтожили за сутки:

2 танка,

1 боевую бронированную машину (ББМ),

4 единицы автомобильной техники,

1 миномет.

Ранее сообщалось, что на Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Также недавно защитники Украины уничтожили на Запорожье 28 оккупантов, еще 41 русский захватчик был ранен.

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