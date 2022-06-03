28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеи

ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеи/ Фото иллюстративное: УНИАН, Facebook ООС

Защитники Украины за минувшие сутки, 2 июня, дали отпор врагу на Запорожском направлении, уничтожив 28 оккупантов. Еще 41 российский захватчик теперь "300-й".

Об этом сообщает в Telegram Запорожская областная военная администрация. Отмечается, что защитники Украины не только разгромили значительную часть российской техники, но и взяли трофеи.

Украинским воинам удалось уничтожить:

3 танка,

7 боевых бронированных машин (ББМ),

7 единиц автомобильной техники,

2 миномета.

Кроме этого, украинские бойцы также уничтожили вражеский склад боеприпасов и два наблюдательных пункта, а одну боевую бронированную машину захватили как трофей.

Россияне пытались остановить продвижение подразделений украинских сил в районе Новодаровки и Нескучного, однако это им не удалось, и оккупанты были вынуждены отступить.

Также российские захватчики обстреливали украинские войска вдоль линии соприкосновения из всех видов вооружения. Они осуществляли обстрелы в районе населенных пунктов Ольгевское, Полтавка, Новоандреевка, Времовка, Малые Щербаки, Преображенка, Новоданиловка, Покровское, Новодаровка, Успеновка, Железнодорожное, Орехов, Каменское, Гуляйпольское, Новополье и Новоселка.

Ранее сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

Напомним, РФ за 100 дней широкомасштабного вторжения в Украину не достигла ни одной стратегической цели, которые она перед собой ставила. Если она не оставит попыток добиться каких-то успехов в войне в дальнейшем, на это стране-агрессору понадобится большой человеческий ресурс, а также много военной техники и оружия, заявили в британской разведке.

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