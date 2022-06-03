УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеи

3 июня 2022, 12:14

Украинские воины уничтожили склад боеприпасов и два наблюдательных пункта противника.

false
ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеи/ Фото иллюстративное: УНИАН, Facebook ООС

Защитники Украины за минувшие сутки, 2 июня, дали отпор врагу на Запорожском направлении, уничтожив 28 оккупантов. Еще 41 российский захватчик теперь "300-й".

Об этом сообщает в Telegram Запорожская областная военная администрация. Отмечается, что защитники Украины не только разгромили значительную часть российской техники, но и взяли трофеи.

Украинским воинам удалось уничтожить:

  • 3 танка,
  • 7 боевых бронированных машин (ББМ),
  • 7 единиц автомобильной техники,
  • 2 миномета.

Кроме этого, украинские бойцы также уничтожили вражеский склад боеприпасов и два наблюдательных пункта, а одну боевую бронированную машину захватили как трофей.

Россияне пытались остановить продвижение подразделений украинских сил в районе Новодаровки и Нескучного, однако это им не удалось, и оккупанты были вынуждены отступить.

Также российские захватчики обстреливали украинские войска вдоль линии соприкосновения из всех видов вооружения. Они осуществляли обстрелы в районе населенных пунктов Ольгевское, Полтавка, Новоандреевка, Времовка, Малые Щербаки, Преображенка, Новоданиловка, Покровское, Новодаровка, Успеновка, Железнодорожное, Орехов, Каменское, Гуляйпольское, Новополье и Новоселка.

Ранее сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

Напомним, РФ за 100 дней широкомасштабного вторжения в Украину не достигла ни одной стратегической цели, которые она перед собой ставила. Если она не оставит попыток добиться каких-то успехов в войне в дальнейшем, на это стране-агрессору понадобится большой человеческий ресурс, а также много военной техники и оружия, заявили в британской разведке.

Читайте также:

война в Украине новости Запорожья Запорожская область вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:16

"Просился домой, хотел холодца": поучительная история 21-летнего пленного оккупанта-контратника

12:14

28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеиВидео

11:35

Экс-депутату Госдумы Невзорову с женой дали украинское гражданство

11:34

Заявления для американцев: почему не стоит искать "зраду" в риторике СШАмнение

11:22

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

Реклама
11:08

Бойцы ВСУ за границей обучаются стрелять из мощного оружия HIMARS - журналист Пентагона

11:05

Оккупанты убили шестерых человек в Мариуполе для съемки пропагандистского роликаФотоВидео

11:00

"Заработали миллионы на олигархах РФ": The Rolling Stone назвал артистов, развлекавших людей Путина

10:59

Под Харьковом "пропали" 40 человек из разведроты боевиков "ЛНР"

10:39

В Китае желают помочь России, но боятся санкций Запада - The Washington Post

10:31

Тонны овощей выбросили на блокпосту РФ: оккупанты не пускали фермеров в Запорожье – те устроили протестВидео

10:24

В РФ не знают, что делать с захваченными территориями на юге Украины – ISWВидео

10:03

"Ему не жалко никого": психиатр объяснил, почему Путин хочет покорить Украину

09:55

РФ не достигла ни одной стратегической цели за 100 дней войны – разведка БританииВидео

09:44

В Польше изменили правила для беженцев из Украины: некоторым придется вернуть деньги

09:18

Запоздалое признание: почему Меркель резко заговорила о преступлениях Путинамнение

09:10

"Украина имеет право определять, как отвечать на агрессию РФ" – Госдеп о применении оружия от СШАВидео

08:58

Ракеты полетят в Крым аж бегом: Арестович объяснил, будут ли ВСУ атаковать армию РФ на полуострове

08:38

Гороскоп на сегодня, 3 июня 2022: Львам – вещие сны, Стрельцам – опасные авантюры, Водолеям – разочарованиеВидео

08:21

ВСУ заставили оккупантов отступить на четырех направлениях – ГенштабВидео

Реклама
08:20

РФ теряет на войне в Украине 250-400 человек каждый день – Арестович

07:48

Оккупанты ровняют с землей Лисичанск, город разрушен на 60% – глава ВГАВидео

07:13

"Наши поймали их со спущенными штанами": под Херсоном ВСУ разгромили российскую БТГр - АрестовичВидео

06:43

Бои за Северодонецк лишают оккупантов сил, у них не хватит ресурсов для захвата Донеччины - ISWВидео

06:29

Война на истощение: зачем Россия стремится заморозить боевые действия в Украинемнение

06:07

На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открыткиФото

05:53

Сезонная аллергия: врач поведала о проблемных растениях, симптомах и лечении

05:15

За доллар 40 гривен: украинцам раскрыли сроки стремительной девальвацииВидео

04:45

Потрясающие платья на лето 2022, котрые можно носить куда угодноФото

04:10

Будет заливать: синоптики предупредили об опасной погоде в УкраинеВидео

03:50

"Есть два фактора": военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки

03:15

"Собчак - кукла Путина, Дудь - мягкая пропаганда": Суханов объяснил, почему не верит оппозиции в РФ

03:10

Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецептВидео

02:37

"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУВидео

02:05

День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

00:51

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

"Я помолюсь за перемогу": Лобода выпустила песню на украинском языке "Молитва", посвященную войне

00:18

В Турции отменили концерт украинской предательницы, которая пела "победные" песни в Мариуполе

02 июня, четверг
23:54

Путин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

23:53

Еще одна пара телеведущих заговорила о пополнении в семье

Реклама
23:26

Младший не узнает папу: Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями

23:26

Российские продюсеры продолжают истерить: в РФ снова посчитали, сколько зарабатывала Лобода

23:09

Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

22:55

"Я достойна своего титула королевы": новоиспеченная миссис Крым ответила на хейт

22:53

Когда ВСУ перейдут в наступление: военный эксперт назвал срокиВидео

22:36

"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

22:33

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по ДнепропетровщинеВидео

22:08

"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоВидео

22:08

Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под ХерсономВидео

22:07

В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять