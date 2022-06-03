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ВСУ заставили оккупантов отступить на четырех направлениях – Генштаб

3 июня 2022, 08:21

Российские захватчики стягивают свои силы и готовят штурм на Слобожанском направлении.

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ВСУ заставили оккупантов отступить на четырех направлениях – Генштаб/ Reuters, Генштаб ВСУ

Российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию утро пятницы, 3 июня – на 100-й день широкомасштабной войны РФ против Украины.

На Славянском направлении оккупанты работают над инженерным оборудованием позиций. Противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов – в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. При этом возле Долгенького они наносили авиаудары.

"Враг проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел", – отмечают в Генштабе.

На Северодонецком направлении захватчики продолжают обстреливать украинские войска и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Они нанесли авиаудары вблизи Мирной Долины.

"Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции", – говорят в Генштабе.

Продолжаются бои в центральной части Северодонецка.

"На Бахмутском направлении враг осуществляет обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестовое, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия", – говорится в сообщении.

Кроме этого, враг пытался вести штурм с помощью отдельных подразделений и ДРГ вблизи Красногоровки (село в Донецкой области) и Полтавки (село на Запорожье). Однако там оккупанты не имели успеха и отошли на прежние позиции.

ВСУ также заставили противника отойти на ранее занятые позиции, отразив его штурм на отдельных участках Криворожского направления.

Читайте такжеСто дней войны в Украине: затянется ли борьба с Россией на годыТакже не исчезла опасность со стороны Беларуси, предупреждают в Генштабе ВСУ. Указывается, что белорусские военные проверяли боевую готовность подразделений и в рамках этой проверки проводили сборы специалистов связи и инженерно-технического состава. До сих пор есть угроза нанесения ракетных ударов по Украине с территории Беларуси.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают подготовку к наступлению – они пополняют запасы материальных средств, вооружения и техники с территории России. При этом обстреливают украинских военных из ствольной артиллерии и РСЗО, чтобы снизить их наступательный потенциал.

Потери оккупантов за сутки 2 июня

В Генштабе отмечают, что захватчики пытаются усилить свои позиции, и поэтому стягивают резервы на те направления, откуда, как они думают, могут пойти в контрнаступление Вооруженные силы Украины.

"Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, по меньшей мере 50% личного состава, вооружение и техники", – говорится в сообщении.

При этом в российские армии постоянно переносятся сроки ротации, что дополнительно сильно деморализует противника. Российские солдаты массово отказываются участвовать в боях.

За минувшие сутки, 2 июня, защитники Украины лишь на Донецком и Луганском направлениях отбили пять атак врага. Они уничтожили:

  • 5 танков,
  • 3 артиллерийских системы,
  • 2 боевые бронированные машины,
  • 3 дрона типа "Орлан-10".

Отмечается, что на других направлениях российские оккупанты тоже понесли ощутимые потери.

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Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

Также сообщалось, что город Лисичанск в Луганской области находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Населенный пункт разрушен на 60%. В то же время там остаются около 20 тысяч местных жителей.

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