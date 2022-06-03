Бои за Северодонецк лишают оккупантов сил, у них не хватит ресурсов для захвата Донеччины - ISW

России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

В настоящее время оккупанты нацелены захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ могло отчитаться своим гражданам об "освобождении" всей Луганской области, говорится в сообщении ISW.

Но у российских войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецка.

"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - говорят аналитики.

Российское военное руководство продолжает испытывать сложности с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава.

Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь, при этом она усилит низкий моральный дух и плохую дисциплину в российских подразделениях.

2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет продвижения на других направлениях.

Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.

Россияне постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.

Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрудары украинских сил обороны в Северодонецке не означают, что удастся отбить город у российских оккупантов. По его словам, защитники Украины контратакуют так, что российские войска несут большие потери.

"Скорее всего, не отобьем (Северодонецк, - ред.) . И это даже не значит, что русские его так или иначе не займут", - отметил он.

Также Арестович отметил, что сообщения о "сдаче" украинскими защитниками Северодонецка Луганской области были ловушкой для российских оккупантов.

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