Бои за Северодонецк лишают оккупантов сил, у них не хватит ресурсов для захвата Донеччины - ISW

Сейчас оккупанты нацелены захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ могло отчитаться своим гражданам об "освобождении" всей Луганской области.
Аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.
В настоящее время оккупанты нацелены захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ могло отчитаться своим гражданам об "освобождении" всей Луганской области, говорится в сообщении ISW.
Но у российских войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецка.
"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - говорят аналитики.
Российское военное руководство продолжает испытывать сложности с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава.
Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь, при этом она усилит низкий моральный дух и плохую дисциплину в российских подразделениях.
2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет продвижения на других направлениях.
- Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.
- Россияне постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
- Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.
- Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".
Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрудары украинских сил обороны в Северодонецке не означают, что удастся отбить город у российских оккупантов. По его словам, защитники Украины контратакуют так, что российские войска несут большие потери.
"Скорее всего, не отобьем (Северодонецк, - ред.) . И это даже не значит, что русские его так или иначе не займут", - отметил он.
Также Арестович отметил, что сообщения о "сдаче" украинскими защитниками Северодонецка Луганской области были ловушкой для российских оккупантов.
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