Рашистов "мочат и рвут" в ловушке: в ОП раскрыли хитрость ВСУ в Северодонецке

За Северодонецк идут бои / Фото t.me/luhanskaVTSA

Сообщения о "сдаче" украинскими защитниками Северодонецка Луганской области были ловушкой для российских оккупантов, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке", - написал он в Telegram.

Советник главы ОП уточнил, что ВСУ нанесли "жёсткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо", несмотря на превосходство врага в авиации и артиллерии.

"Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры - тактические таланты. Там очень жёсткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание!) Северодонецка. Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут", - добавил Арестович.

Читайте такжеВ Генштабе рассказали о контрударе ВСУ в Северодонецке

Смотрите онлайн новости Донбасса

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

Читайте еще: