Оккупанты ровняют с землей Лисичанск, город разрушен на 60% – глава ВГА

В Лисичанске нет света, газа, воды, не работает телефонная связь и интернет / t.me/luhanskaVTSA

Город Лисичанск в Луганской области находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Населенный пункт разрушен на 60%. В то же время там остаются около 20 тысяч местных жителей.

Обстрелы города захватчиками с каждым днем становятся более мощными, рассказал в эфире национального телемарафона в четверг, 2 июня, руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика.

По его словам, в Лисичанске нет света, газа, воды, не работает телефонная связь и интернет.

"Оккупанты без перерыва палят по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров", – сообщил он.

Несмотря на обстрелы в город ежедневно доставляют гуманитарную помощь, в этом помогают правоохранители и спасатели.

Трасса Бахмут – Лисичанск находится под контролем ВСУ, но также под постоянными обстрелами.

"Мы каждый день завозим гуманитарную помощь. В городе остаются около 20 тысяч мирных жителей, ранее было примерно 97 тысяч населения. Эвакуация из города приостановлена", – сообщил Заика.

Он также добавил, что местные жители уверены, что украинские защитники удержат Лисичанск.

"Мы все уверены, что нужно немножечко времени и пойдем вперед", – подчеркнул Заика.

Как известно, российские военные стремятся сначала взять под контроль всю Луганскую, а позже – Донецкую область. Чтобы реализовать эти планы, им необходимо захватить Северодонецк и Лисичанск.

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Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

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