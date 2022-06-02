Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

Когжа журналисты спросили генсека НАТО о том, как он оценивает исход российского вторжения в Украину, то Йенс Столтенберг ответил очень лаконично.
Война России против Украины должна окончательно завершиться за столом переговоров, а официальный Киев по-прежнему нуждается в поддержке НАТО. Об этом в комментарии CNN заявил генсек Альянса – сразу после его встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Когда журналист МДжей Ли спросил генсека о том, как он оценивает исход российского вторжения в Украину, то Столтенберг ответил лаконично.
"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", ‒ сказал он.
Столтенберг отметил, что ситуация в Украине уже превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".
Читайте такжеВ НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что война между РФ и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится, заявил
После 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи обучением и оружием, сказал он в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - отметил генсек НАТО.
Другие новости:
- В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ
- Шесть шагов: Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО
- Россия грубо нарушила договор с НАТО: Альянс может усилить свой фланг в Восточной Европе