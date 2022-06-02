Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

Война между РФ и Украином закончится за столом переговоров - генсек НАТО / коллаж фото УНИАН, Reuters

Война России против Украины должна окончательно завершиться за столом переговоров, а официальный Киев по-прежнему нуждается в поддержке НАТО. Об этом в комментарии CNN заявил генсек Альянса – сразу после его встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Когда журналист МДжей Ли спросил генсека о том, как он оценивает исход российского вторжения в Украину, то Столтенберг ответил лаконично.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", ‒ сказал он.

Столтенберг отметил, что ситуация в Украине уже превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что война между РФ и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится, заявил

После 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи обучением и оружием, сказал он в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - отметил генсек НАТО.

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