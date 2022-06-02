УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

2 июня 2022, 23:09

Когжа журналисты спросили генсека НАТО о том, как он оценивает исход российского вторжения в Украину, то Йенс Столтенберг ответил очень лаконично.

США, Россия, НАТО, Украина
Война между РФ и Украином закончится за столом переговоров - генсек НАТО / коллаж фото УНИАН, Reuters

Война России против Украины должна окончательно завершиться за столом переговоров, а официальный Киев по-прежнему нуждается в поддержке НАТО. Об этом в комментарии CNN заявил генсек Альянса – сразу после его встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Когда журналист МДжей Ли спросил генсека о том, как он оценивает исход российского вторжения в Украину, то Столтенберг ответил лаконично.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", ‒ сказал он.

Столтенберг отметил, что ситуация в Украине уже превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

Читайте такжеВ НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что война между РФ и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится, заявил

После 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи обучением и оружием, сказал он в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - отметил генсек НАТО.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Йенс Столтенберг война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:54

Путин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

23:53

Еще одна пара телеведущих заговорила о пополнении в семье

23:26

Младший не узнает папу: Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями

23:26

Российские продюсеры продолжают истерить: в РФ снова посчитали, сколько зарабатывала Лобода

23:09

Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

Реклама
22:55

"Я достойна своего титула королевы": новоиспеченная миссис Крым ответила на хейт

22:53

Когда ВСУ перейдут в наступление: военный эксперт назвал срокиВидео

22:36

"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

22:33

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по ДнепропетровщинеВидео

22:08

"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоВидео

22:08

Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под ХерсономВидео

22:07

В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg

21:50

Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в СеверодонецкеВидео

21:15

Для защиты своих домов у украинцев должно быть оружие - МВДВидео

21:07

"Пусть сгорят в аду": в РФ устроили настоящую истерику из-за победы сборной УкраиныВидео

21:00

Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

20:39

Сотни погибших и раненых: Зеленский назвал ежедневные потери на ДонбассеВидео

20:38

"Вся Украина попала в один большой котел": военный эксперт рассказал о потерях на войнеВидео

20:38

"Исторический момент": Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

20:25

Зачем нужно наращивать поставки оружия в Украину: ответ Зеленского

Реклама
20:24

Угроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже Лукашенкомнение

20:22

Окружение Путина, министры и Мария Захарова: США ударили новыми санкциямиВидео

20:14

В США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУВидео

20:10

Приметы на 4 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:51

"Спецоперация провалилась": Гиркин плачется, что над армией РФ смеются в УкраинеВидео

19:42

Груз 200 уехал: ВСУ за два дня отправили пачками оккупантов в адВидео

19:26

ВСУ вынудили рашистов перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом - Генштаб

19:25

Оккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направленияхВидео

19:19

Олег Жданов. Какова вероятность создания блока Франции и Германии с РоссиейВидеоблоги

19:00

В Украине резко подскочили цены на лук: в чем причинаВидео

19:00

"А как там зять?": Ольга Сумская нарвалась на критику из-за мужа дочери из МосквыВидео

18:53

Рашистов "мочат и рвут" в ловушке: в ОП раскрыли хитрость ВСУ в СеверодонецкеВидео

18:53

Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь бедуВидео

18:33

"Западное оружие делает украинцев счастливыми": у Зеленского знатно ответили Пескову

18:31

В США рассказали о HIMARS для Украины: ВСУ сами решат – куда и на какое расстояние стрелятьВидео

18:26

Путин приказал закрыть рот: СМИ запретили писать о 100 днях войны против УкраиныВидео

18:12

США ударили мощными санкциями по окружению Путина и его олигархамВидео

18:06

ВСУ достанут оккупантов на Змеином: что дадут Украине поставки HIMARSмнение

18:04

"Неверно истолковано": россиянка Фандера, которая вывесила украинский флаг, поспешила оправдаться

18:03

Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, зачищая Интернет в России

Реклама
17:59

Дантес впервые назвал причину развода с ДорофеевойВидео

17:59

В Турции рассказали о подготовке Киевом, Москвой и ООН "зернового коридора" из украинских портовВидео

17:31

Время работает против Путина: в Германии спрогнозировали крах экономики РФВидео

17:27

Дело Медведчука направили в суд: в чем обвиняют кума ПутинаВидео

17:22

ЕС одобрил шестой пакет санкций против России: что в него входитВидео

17:08

В Украине резко похолодает и обрушатся ливни: синоптики назвали датыВидео

17:03

В России подтвердили ликвидацию ВСУ летчика и генерала оккупантов Боташева

17:00

Сто дней войны в Украине. Когда победа и чего ждать от Путина: мнения экспертов

16:55

У Зеленского анонсировали новый пакет военной помощи США Украине с "сюрпризами" для РФВидео

16:46

Расстреляли в собственном дворе: на Херсонщине оккупанты жестоко убили супруговВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять