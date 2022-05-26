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Битва на истощение: в НАТО дали тревожный прогноз насчет войны в Украине

26 мая 2022, 10:57

Задача НАТО – оказывать поддержку Украине в течение длительного времени, подчеркнул Йенс Столтенберг.

война, последствия обстрела
Война в Украине может затянуться, не исключают в НАТО / Фото УНИАН

Война между РФ и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи обучением и оружием, сказал он в интервью Rzeczpospolita.

"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - отметил генсек НАТО.

Он повторил свои слова о том, что сейчас Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украины и одновременно предотвращение эскалации войны.

По его словам, самая первая задача НАТО – оказывать поддержку Украине в течение длительного времени.

"Нам нужно вести себя так, чтобы не доводить до эскалации. И мы это делаем, в частности - подчеркивая, что мы оказываем поддержку Украине, но НАТО не является воюющей стороной. Мы поддерживаем Украину в реализации её права на самозащиту, предусмотренного Хартией ООН", - отметил Столтенберг.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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