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"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУ

3 июня 2022, 02:37

Однако противник не дурак – он готовится и действует, поэтому победа будет зависеть не только от действий Украины или предоставления ей оружия.

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Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУ/ УНИАН, Главред

Есть целый ряд факторов, которые влияют на то, когда и как закончится война в Украине. И в этот список входят не только предоставление военной помощи Украине от западных стран-партнеров и решения украинского военного руководства.

Список факторов, влияющих на развитие и завершение войны, перечислил гендиректор компании A. Drones, военнослужащий ВСУ и блогер Юрий Касьянов в комментарии для Главреда. При этом, по его словам, пока трудно прогнозировать, когда война может закончиться.

"Сказать сейчас, когда завершится война в Украине, я не готов, поскольку это будет зависеть от многих факторов: от наших грамотных и неграмотных действий на войне, стойкости наших солдат, талантливости наших полководцев, мобилизации всего общества, западной помощи и, конечно, от противника – России", – отмечает Касьянов.

Он подчеркнул: Украина должна учитывать, что россияне тоже не дураки – они готовятся и четко планируют свои действия. Поэтому завершение войны зависит не только от Украины.

Военнослужащий ВСУ в то же время подчеркнул, что эта война может завершиться только победой Украины. По его словам, других вариантов нет и не может быть, ведь поражение для нас подобно смерти.

"Для России поражение тоже подобно смерти, но смерти не РФ в целом, а путинского режима. Наша война с Россией однозначно закончится гибелью режима Путина. Хотя режим активно сопротивляется, рвется воевать, ведь он хочет выйти победителем из нее", – отметил Касьянов.

Ранее Касьянов заявил, что Россия не выдержит войну на годы, а вот Украина способна ее выдержать, если ее и дальше будет поддерживать антипутинская коалиция государств. Поэтому, по его словам, война вряд ли затянется на столь долгий срок.

Напомним, ранее генерал США Марк Милли отмечал, что следующие несколько недель войны России против Украины станут решающими. Сейчас на Донбассе продолжается активная фаза войны, и окончание активной фазы может быть одним из двух – либо уверенной победой одной из сторон, либо переходом к позиционному противостоянию.

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война в Украине ВСУ вторжение России Юрий Касьянов
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