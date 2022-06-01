Война в Украине может развиваться двумя путями: следующие недели будут решающими – генерал США/ Reuters, УНИАН

Следующие несколько недель войны России против Украины станут решающими. Сейчас на Донбассе продолжается активная фаза войны, и завершение активной фазы может быть одним из двух – либо уверенной победой одной из сторон, либо переходом к позиционному противостоянию.

Об этом рассказал генерал США Марк Милли в интервью Fox News. Он подчеркнул, что сейчас очень многое зависит именно от вооруженного противостояния сторон на Востоке Украины.

"Сейчас на Донбассе продолжаются значительные боевые действия между украинскими и российскими силами. Как сложится ситуация в течение следующих нескольких недель, в значительной степени определит дальнейшее развитие", – подчеркнул генерал США.

При этом Милли считает, что войну нужно завершить дипломатическим путем.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в РФ уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессоры, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского диктатора Владимира Путина нужно полностью отстранить от власти. Если же этого не сделать, он продолжит применение грубой силы со стороны РФ к другим государствам.

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