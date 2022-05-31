В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО Украине

В США раскрыли детали передачи Украине РСЗО / Фото facebook.com/kpszsu

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине ракетные системы залпового огня, способную поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км).

О таком решении администрации президента Джо Байдена сообщает авторитетное издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

В материале отмечается, что дальность действия РСЗО, которые США планируют поставить Украине, примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, переданных американской стороной ранее.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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