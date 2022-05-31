"Брат" Байрактара: в Минобороны показали в действии американский дрон Puma – фото

В Минобороны показали в действии американский дрон Puma/ armyinform.com.ua

В Минобороны Украины показали, как используют в борьбе против русских захватчиков беспилотные летательные аппараты Puma, которые для ВСУ предоставили США.

Такое оборудование сейчас успешно применяет подразделение аэроразведки одного из соединений на Запорожском направлении. Фото применения таких дронов обнародовали в МОУ.

"Puma может делать то, на что со всех дронов Вооруженных сил Украины способен лишь Bayraktar TB2 – подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения", – говорится в сообщении.

Беспилотники Puma

Дроны Puma (англ. Puma – Pointer Upgraded Mission Ability) – это легкие беспилотные летательные аппараты, которые создала американская компания "AeroVironment".

Такой небольшой самолет-разведчик можно запустить просто с руки. Он может лететь под управлением оператора или же ориентируясь самостоятельно с использованием GPS-навигации. Он может переносить на своем борту четыре камеры наблюдения.

Беспилотник удобен в пользовании, он может взлетать даже при полном отсутствии ветра. Кроме этого, чтобы подготовить его к работе, понадобится всего несколько минут.

Основные характеристики дрона Puma:

Длина: 1,4 м

Размах крыльев: 2,8 м

Максимальная взлетная масса: 5,9 кг

Максимальная скорость: 83 км / ч

Радиус действия: 15 км

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили базу Вооруженных сил России с арсеналом ракет, применяя отечественный ударно-разведывательный беспилотник Punisher (Каратель).

Также бойцы ВСУ успешно применяют американские БПЛА Switchblade в борьбе с российскими оккупантами. Видео одного из таких ударов опубликовали украинские военные.

Читайте также: