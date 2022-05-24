Дрон-камикадзе прервал пикник оккупантов: в ад отправились два экипажа россиян

Дрон-камикадзе прервал пикник оккупантов: в ад отправили два экипажа россиян / скриншот

Дроны-камикадзе Сил специальных операций уничтожают российских оккупантов. После очередного "прилета" было ликвидировано два экипажа россиян.

Российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка, но привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха, сообщили Командовании ССО ВСУ.

Беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце.

"Данное видео впервые публикуется на широкую общественность, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками. Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", - сообщили военные.

Отметим, что бойцы Вооруженных сил Украины успешно применяют американские БПЛА Switchblade в борьбе с российскими оккупантами.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила о применении БПЛА Switchblade на своем участке фронта и опубликовала видео удара.

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