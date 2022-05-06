Оккупантов стирают с лица земли: рашистов уничтожают дронами-камикадзе

Дроны Switchblade / Скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины успешно применяют американские БПЛА Switchblade в борьбе с российскими оккупантами.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила о применении БПЛА Switchblade на своем участке фронта и опубликовала видео удара.

Отметим, что ВСУ уже прошли недельный курс по применению ударных БПЛА. Phoenix Ghost комплектуют оптическими системами для поиска наземных целей и наведения, оператор управляет аппаратом по радиоканалу.

"Зафиксировано первое боевое применение против российских подразделений американского барражирующего боеприпаса Phoenix Ghost", – говорится в сообщениях пропагандистов РФ.

"Сравнение с фотографиями БПЛА Switchblade 300 дают основания предполагать, что на фото рашистов – задняя часть именно этого барражирующего боеприпаса. Рашисты утверждают, что это первое применение и оно вроде как неудачное. Но на фото полностью отсутствует боевая часть. Вероятно, она таки сдетонировала, а значит, БПЛА мог поразить цель", – добавили эксперты.

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Дроны Switchblade 600

Это новейшая модель дронов-камикадзе, которая вооружена противотанковыми боеголовками, разработанных компании AeroVironment.

БПЛА оснащены противотанковой боеголовкой, предназначенной для уничтожения или вывода из строя бронетехники, может автоматически поражать цель. Он оснащен сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени, управляется с помощью планшета.

Боеприпасы могут запускаться с наземных, морских или воздушных платформ. Вес дрона составляет 54, 4 кг, он может летать на протяжении 40 минут, а дальность его действия составляет 40 км.

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