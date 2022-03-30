"Путин еще насыпет соли на раны": Джонсон пообещал, что британцы дадут украинцам смертоносное оружие

Борис Джонсон / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку считает, что президент РФ Владимир Путин еще "насыпет соли на раны". Об этом сообщает авторитетное британское издание информирует The Times.

Свою речь Джонсон произнес 29 марта на брифинге Кабинета министров. На брифинге также выступил адмирал сэр Тони Радакин (Начальник штаба обороны Великобритании) и сказал, что ситуация переросла в "более традиционную войну", поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территорий.

Радакин добавил, что Великобритания переходит в "новую фазу" в своей поддержке Украины. Далее снова слово взял Джонсон, что правительство Соединенного Королевства рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить.

Читайте такжеПутин не понимал, с чем он столкнется, начав войну против Украины - Джонсон

Напомним, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил российское нападение на Украину с агрессией нацистов во времена Второй мировой войны.

Джонсон уверен, что Путин находится в "состоянии полной паники" по поводу возможной революции в Москве, и именно поэтому он пытается "жесточайшим образом погасить огонь свободы в Украине".