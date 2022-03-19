Путин действует в Украине жестоко, потому что паникует - Джонсон

Борис Джонсон / Reuters

Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил российское нападение на Украину с агрессией нацистов во времена Второй мировой войны. Как сообщает местный телеканал Sky News, такое заявление он сделал на весенней конференции своей партии, Консервативной, в курортном городе Блэкпул.

Джонсон уверен, что Путин находится в "состоянии полной паники" по поводу возможной революции в Москве, и именно поэтому он пытается "жесточайшим образом погасить огонь свободы в Украине".

"Он боится, потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее", ‒ говорит он.

Джонсон также предупредил, что Путин не остановится исключительно на Украине. А агрессия Кремля запустит "начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе" и даст "зеленый свет для диктатора во всем мире".

Интересного, что гостем специальным гостем съезда консерваторов был чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Читайте также"Никогда еще Палата общин не слышала подобного": Джонсон шокирован выступлением ЗеленскогоНапомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил в интервью ВВС, что "в одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу".

Президент России не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину, и не ожидал столь сильного сопротивления. Джонсон также отметил, что Путин совершил ряд военных преступлений, сопоставимых по масштабу с которыми не было в Европе со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны.

https://glavred.info/world/putin-ne-ponimal-s-chem-on-stolknetsya-nachav-voynu-