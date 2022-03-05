Борис Джонсон заговорил на украинском и эмоционально обратился к народу

Джонсон заявил, что он каждый день общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, и удивляется его спокойствию.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение из-за вторжения России в Украину.
Свое обращение Джонсон начал на украинском языке.
"Я обращаюсь к украинцам в Великобритании, и тем, кто сейчас в Украине и соседних странах", – начал свое выступление Джонсон.
Правда после этого перешел сразу на английский.
В своем выступлении Борис Джонсон в очередной раз выразил слова поддержки украинцам. А также заявил, что ему трудно представить, что сейчас на самом деле чувствуют украинцы, у которых уничтожено все, что они любят.
Джонсон заверил, что Великобритания и в дальнейшем поддерживает Украину, и со своими партнерами сделает все для давления на Путина, пока тот не остановит военную агрессию.
Джонсон также заявил, что он каждый день общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, и удивляется его спокойствию. А также стойкости украинского народа.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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