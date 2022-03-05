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Борис Джонсон заговорил на украинском и эмоционально обратился к народу

5 марта 2022, 00:08

Джонсон заявил, что он каждый день общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, и удивляется его спокойствию.

Джонсон
Джонсон / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение из-за вторжения России в Украину.

Свое обращение Джонсон начал на украинском языке.

"Я обращаюсь к украинцам в Великобритании, и тем, кто сейчас в Украине и соседних странах", – начал свое выступление Джонсон.

Правда после этого перешел сразу на английский.

В своем выступлении Борис Джонсон в очередной раз выразил слова поддержки украинцам. А также заявил, что ему трудно представить, что сейчас на самом деле чувствуют украинцы, у которых уничтожено все, что они любят.

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Джонсон заверил, что Великобритания и в дальнейшем поддерживает Украину, и со своими партнерами сделает все для давления на Путина, пока тот не остановит военную агрессию.

Джонсон также заявил, что он каждый день общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, и удивляется его спокойствию. А также стойкости украинского народа.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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