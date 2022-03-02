"Он потерпит неудачу": Джонсон рассказал, в чем просчитался Путин, вторгаясь в Украину

Премьер-министр Великобритании заявил о непреклонной поддержке Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что действия президента России Владимира Путина в Украине квалифицируются как военное преступление.
Джонсон в парламенте Великобритании отметил, что войска РФ убивают мирных жителей Украины, добавив, что Путин "серьезно просчитался" с ответом Украины, пишет CNN.
"В своем отвратительном нападении на суверенную страну он недооценил чрезвычайную устойчивость украинского народа, а также единство и решимость свободного мира в противостоянии его варварству. Если Путин удвоит свои действия, то и мы удвоим экономическое давление и поддержку Украину финансами, оружием и гуманитарной помощью", - добавил политик.
Джонсон подчеркнул, что Великобритания "продолжит затягивать петлю вокруг режима Путина".
Читайте такжеДжонсон призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам против России по SWIFT"Путин должен потерпеть неудачу в своей авантюре и я не сомневаюсь, что он потерпит неудачу, а мы добьемся успеха в защите Украины", - сказал он.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте также:
- Переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером - Арахамия
- Сайт ФСБ просто отключили – Федоров
- Сколько украинских детей погибли от вторжения войск Путина в Украину