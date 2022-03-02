"Он потерпит неудачу": Джонсон рассказал, в чем просчитался Путин, вторгаясь в Украину

Джонсон, Путин / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что действия президента России Владимира Путина в Украине квалифицируются как военное преступление.

Джонсон в парламенте Великобритании отметил, что войска РФ убивают мирных жителей Украины, добавив, что Путин "серьезно просчитался" с ответом Украины, пишет CNN.

"В своем отвратительном нападении на суверенную страну он недооценил чрезвычайную устойчивость украинского народа, а также единство и решимость свободного мира в противостоянии его варварству. Если Путин удвоит свои действия, то и мы удвоим экономическое давление и поддержку Украину финансами, оружием и гуманитарной помощью", - добавил политик.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания "продолжит затягивать петлю вокруг режима Путина".

Читайте такжеДжонсон призвал страны НАТО прибегнуть к решительным мерам против России по SWIFT"Путин должен потерпеть неудачу в своей авантюре и я не сомневаюсь, что он потерпит неудачу, а мы добьемся успеха в защите Украины", - сказал он.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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