Площадь Свободы в Харькове бомбили ракетами Калибр, которые есть только у России

/ twitter.com/christogrozev

Во время бомбардировки площади Свободы в Харькове использовались ракеты Калибр, которые имеются на вооружении только на вооружении в РФ.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждает, что, судя по видеозаписям, 1 марта удар по центральной площади Харькова нанесли крылатой ракетой, которая по своим очертаниям и размерам напоминает Калибр.

Такие ракеты стоят только на вооружении российской армии, отметил Грозев в публикации в своем Twitter.

Также он добавил, что СМИ Беларуси распространяют фейк об обстрелах Харьова.

"Невероятно: государственное телевидение Беларуси представляет взрыв на площади Свободы в Харькове как "провокацию украинских нацистов" и заявляет, что "все больше и больше украинских солдат отказываются воевать". Это прямо из учебников нацистской пропаганды времен Второй мировой войны", - написал журналист.

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twitter.com/christogrozev

Ракетные обстрелы Харькова

28 февраля Харьков подвергся массированному удару Градами.

В 8 часов утра 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.

Читайте такжеПод Харьковом оккупанты бросили технику и пустились наутекТакже российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.

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