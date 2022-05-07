Пентагон вооружит ВСУ ракетами с лазерным наведением и дронами-разведчиками

Switchblade / Скриншот

США предоставят Украине новые системы обороны для защиты от российской агрессии.

На $136 млн будут закуплены беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением, бинокли, пишет The Washington Post.

Подчёркивается, что оружие и техника, которые будут закуплены у американских компаний, представляют собой отдельную категорию военной помощи, чем-то количество вооружений, которые США уже предоставили Украине из запасов Пентагона.

Новое оружие США для Украины

Новый пакет военной помощи включает в себя 70-мм ракеты на сумму $22,6 млн, известные как усовершенствованная система высокоточного оружия, которые можно запускать с вертолетов, еще $17,8 млн пойдут на беспилотники Switchblade, которые при вооружении могут быть запущены в российскую бронетехнику и воинские формирования.

По словам официальных лиц, Пентагон также закупит ручные беспилотные летательные аппараты Puma на сумму $19,7 млн.

В свою очередь заместитель министра Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл ЛаПланте сказал, что эти коммерческие поставки дополняют поставки оружия, которые Пентагон доставил из своих существующих запасов. По словам ЛаПланте, официальные лица получили более 300 ответов от оборонных подрядчиков после того, как отправили запрос на получение информации о коммерчески доступном оружии, которое может быть полезным для Украины.

ЛаПланте заявил, что министерство обороны имеет одобренное Конгрессом финансирование в размере $300 млн, которое можно потратить на имеющуюся в продаже военную технику.

Дроны Switchblade 600

Это новейшая модель дронов-камикадзе, которая вооружена противотанковыми боеголовками, разработанных компании AeroVironment.

БПЛА оснащены противотанковой боеголовкой, предназначенной для уничтожения или вывода из строя бронетехники, может автоматически поражать цель. Он оснащен сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени, управляется с помощью планшета.

Боеприпасы могут запускаться с наземных, морских или воздушных платформ. Вес дрона составляет 54, 4 кг, он может летать на протяжении 40 минут, а дальность его действия составляет 40 км.

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