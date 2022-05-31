Путина нужно полностью отстранить от власти, иначе будут серьезные последствия – Моравецкий

Путина нужно полностью отстранить от власти, иначе будут серьезные последствия, заявил Моравецкий/ Reuters, скрин из видео

Русского диктатора Владимира Путина нужно полностью отстранить от власти. Если же этого не сделать, он продолжит применение грубой силы со стороны РФ к другим государствам.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Sky News. По его словам, Россия всегда будет угрожать другим государствам и шантажировать их.

"Путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти – ред.), он является грубой силой, а Россия является сверхдержавой", – заявил польский премьер.

Моравецкий добавил, что если Украина проиграет войну, то другим государствам Европы не избежать угроз и шантажа со стороны Путина. И в таком случае "вся Европа больше не будет в безопасности".

Ранее сообщалось, что в Совете безопасности России начали обвинять Польшу якобы она начинает захватывать территории на Западе Украины. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил, что с Украиной "вопрос закрыт", и пригрозил ударить по Польше. Он заявил, что Польша может стать следующей мишенью агрессии РФ.

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