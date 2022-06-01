Как Путин может использовать Приднестровье против Украины: в МВД раскрыли замысел Кремля

Приднестровье может послужить оккупантам в качестве плацдарма для нанесения удара по Украине / Фото УНИАН, РБК-Украина

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может задействовать так называемую "Приднестровскую республику" в войне против Украины. Эта территория может послужить оккупантам как плацдарм для нанесения удара по Украине. Также Приднестровье может стать в руках РФ инструментом для дестабилизации ситуации внутри страны. Такое мнение в интервью РБК-Украина озвучил первый замглавы МВД Евгений Енин.

По его словам, украинская разведка следит за ситуацией вокруг Приднестровья, где с начала войны России против Украины участились разного рода провокации.

Енин также отметил, что МВД реагирует для сдерживания и противодействия возникновению любых вероятных провокаций или ударов.

Замглавы МВД подчеркнул, что необходимо исходить из худшего возможного сценария, но и не переоценивать те или иные риски и угрозы.

"Я имел возможность наблюдать военный потенциал непризнанного Приднестровья лет 12-15 назад, когда работал в посольстве Украины в Молдове, и еще тогда он был не на достаточно должном уровне. Считать, что сейчас он пережил процессы качественного восстановления или улучшения, было бы ошибочно", – рассказал Енин.

Как сообщал Главред, первый замглавы МВД Евгений Енин считает, что Россия вероятнее всего никогда не откажется от идеи захватить Киев или всю Украину. Поэтому даже после того как нынешняя война закончится, нужно готовиться к новой возможной агрессии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также считает, что через несколько лет между Украиной и Россией будет еще одна война, и она неизбежна.

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